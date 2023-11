St. Moritz: Personenwagen prallt in Fussgängerunterführung

Am Samstagnachmittag, 25. November, kam es auf der Via Mezdi zu einem Selbstunfall. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr fuhr ein 60-jähriger Schweizer vom Parkplatz eines Hotels in St. Moritz los und auf der Via Mezdi Richtung Signal-Kreisel. In der Folge geriet er mit dem Personenwagen über den linken Strassenrand hinaus, überquerte eine Strassenverzweigung und prallte ungebremst gegen eine Betonmauer einer Fussgängerunterführung. Der Lenker konnte durch herbeigeeilte Passanten aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein aufgebotenes Team der Rettung Oberengadin transportierte den leicht verletzten Mann nach der ersten notfallmedizinischen Betreuung mit einem Rettungswagen ins Spital Oberengadin nach Samedan. Die ersten Abklärungen ergaben, dass der Lenker zum Unfallzeitpunkt ein medizinisches Problem hatte. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände des Selbstunfalls. (kapo)