In 74 Kinosälen wurde der Film «I Giacometti» von Susanna Fanzun seit dem Kinostart am 19. Oktober bereits gezeigt. Inzwischen haben ihn schon über 35 000 Personen gesehen. Damit ist der Film über die Bergeller Künstlerfamilie der erfolgreichste Schweizer Dokumentarfilm des Jahres.

Am Samstagabend hatte die Filmemacherin Susanna Fanzun ein Heimspiel. Ihr Film «I Giacometti» wurde vor vollem Saal im Zentrum für Gegenwartskunst in Nairs gezeigt. An dem Ort, an dem übrigens auch ein Teil der Filmmusik ...