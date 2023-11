Kanton verfügt weitere Wolfabschüsse

Per 1. Dezember verfügt der Kanton Graubünden die vollständige Entnahme der vier Wolfsrudel Stagias, Vorab, Beverin und Lenzerhorn. Mit den Eingriffen sollen in erster Linie die Konflikte im Bereich der Landwirtschaft in den am stärksten betroffenen Gebieten reduziert werden. Zur Erzielung einer grösseren Scheu gegenüber dem Menschen werden zudem in den beiden Wolfsrudeln Jatzhorn in Davos und Rügiul im Puschlav insgesamt fünf Jungtiere erlegt.

Erfahrungen fehlen bisher

Am 7. November dieses Jahres hat der Kanton Graubünden das Gesuch zur proaktiven Regulation des Wolfsbestands beim BAFU eingereicht. Dieses wurde am 28. November durch das BAFU bewilligt. «Der Kanton Graubünden ist froh, dass das BAFU sein Gesuch vollumfänglich gutgeheissen hat», sagt Regierungsrätin Carmelia Maissen, Vorsteherin des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität. Die Regierung habe sich schon seit längerem für eine proaktive Regulation eingesetzt und sei überzeugt, dass damit Konfliktherde minimiert werden können. «Erfahrungen zu dieser Art der Wolfsregulation fehlen – wir sind nach wie vor in einem Lernprozess in Sachen Wolfsmanagement», so Carmelia Maissen. Es werde wichtig sein, die nun gemachten Erfahrungen im Frühjahr 2024 auszuwerten und die Wirkungen im nächsten Alpsommer gut zu beobachten.

Angepasste Kommunikation

Zur Unterstützung der kantonalen Wildhut werden in einzelnen Regionen Wolfsabschüsse im Rahmen der Sonderjagd ermöglicht. An drei Abenden organisierte das Amt für Jagd und Fischerei (AJF) in den betreffenden Regionen für interessierte Jägerinnen und Jäger, welche ein gültiges Sonderjagdpatent besitzen, einen Instruktionsabend. «Wir betreten mit der Regulation von ganzen Rudeln Neuland. Deshalb können wir auch keine Prognosen über die Abschüsse abgeben. Die Regulation wird zur Daueraufgabe», sagt Arno Puorger, Akademischer Mitarbeiter Grossraubtiere beim AJF.

Mit der gesetzlichen Neuerung passt das AJF auch seine bisherige Kommunikation zu bewilligten und erfolgten Wolfsabschüssen an. Beginnend ab Dezember werden monatlich die Wolfabschüsse sowie die wichtigsten Kennzahlen und Vorkommnisse auf der Website des Amts publiziert.

Meldungen weiterhin wichtig

Wolfsrudel nutzen von Natur aus grosse Gebiete, besonders im Winterhalbjahr. Meldungen aus der Bevölkerung geben der kantonalen Wildhut wichtige Hinweise über den Aufenthaltsort der Wölfe. Das AJF bittet deshalb nach wie vor um sofortige Meldung über Nachweise der Tiere an die lokalen Wildhutorgane. Die Kontakte sind auf der Webseite www.ajf.gr.ch aufgeschaltet.

Medienmitteilung Standeskanzlei Graubünden