«Lavurar in pajais in svilup dvainta svelt roba da cour»

A Lavin, i’l lö d’inscunter Chasa Fliana, ha referi in mardi bunura Andri Bisaz e quintà da sias experienzas ed impreschiuns da sia lavur in pajais in svilup in Africa. 30 ons ha el lavurà per la DSC (DEZA), tanter oter divers ons directamaing illa zona dal Sahel.