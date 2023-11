Daspö l’eivna passada vegnan vendüts sün Ticketino bigliets per las quatter preschantaziuns da la Nouvavla sinfonia da Ludwig van Beethoven la mità da gün a Scuol. «Quai es ün regal da Nadal stupend», disch Andrea Matossi e spera da profitar da la vendita da Nadal. Andrea Matossi es president da la società Scuol Classics chi organisescha quist evenimaint in collavuraziun cul Golden Gate Symphony Orchestra da San Francisco suot la direcziun dal Grischun Urs Leonhard Steiner. «Vairamaing laivan nus organisar quist concert fingià quist on, però nus vain gnü ü pa respet da la dimensiun da quist proget», quinta Matossi. Intant s’haja fat blers sclerimaints da basa, fundà la società portadra Scuol Classics ed instradà la finanziaziun dal proget cun versaquantas dumondas da sustegn. «Nus pudain far quint cun sustegn dal Chantun e dals cumüns in Engiadina e da numerusas fundaziuns ed institu- ziuns», declera’l. Cha decisiva per la realisaziun saja natüralmaing eir la vendita da bigliets.«Quist proget es unic in Grischun», declera il president da la società Scuol Classics. Cha normalmaing gnia la Nouvavla sinfonia da Beethoven preschantada be in grondas citads in Svizra. Cha da pudair realisar ün simil evenimaint eir in Engiadina saja magari spectacular. Special es bainschi eir, cha quai capita precis 200 ons davo la prüma preschantaziun da l’ultim’ouvra finida da Ludwig van Beethoven. Tenor Andrea Matossi nun es quai però l’unic giubileum in connex culs concerts a Scuol. «Nus pudain organisar quists concerts eir i’l rom dal giubileum da 500 ons Republica da las Trais Lias», quinta’l. Cha tantüna saja Scuol culla fracziun da Tarasp il plü giuven cumün dal Grischun.Tenor Matossi saja l’idea per quists concerts a Scuol naschüda avant bundant ün on a la festa dals prüms avuost a Scuol. Cha’l musicist Urs Leonhard Steiner, chi viva daspö bod 40 ons a San Francisco e chi passainta la stà in sia chasa a Scuol, haja formulà l’idea da vulair gnir cun seis Golden Gate Symphony Orchestra in Engiadina culla nouvavla sinfonia da Beethoven. E cha uschè s’haja cumanzà a sviluppar il proget. «Finalmaing staran la mità da gün var 150 fin 180 persunas sül palc illa Halla Gurlaina a Scuol», declera Andrea Matossi. D’üna vart las commembras ed ils commembers dal Golden Gate Symphony Orchestra inclus il cor american e da tschella vart üna sesantina da chantaduras e chantadurs, sco eir musicistas e musicists da l’Engiadina e dal Grischun, chi vegnan recrutats e preparats da las duos musicistas Cinzia Regensburger e Nina Mayer. «Ellas lavuran quia quist inviern e prümavaira cullas partecipantas ed ils partecipants ed Urs Leonhard Steiner prepara il concert a San Francisco», infuormescha il president da la società. Duos eivnas avant il concert riva lura l’orchester ed il cor american in Engiadina per lavurar intensivamiang cullas partecipantas e culs partecipants indigens. Sco cha Matossi declera dvainta tuot il proget amo plü internaziunal culla partecipaziun d’üna trentina da giuvnas musicistas e giuvens musicists talentats dal Dulwich College in Asia, chi passantaran bel ed aposta ün sogiuorn musical a l’Institut Otalpin a Ftan.Ils quatter concerts han lö dals 13 als 16 gün illa halla Gurlaina a Scuol. Quella vain transmüdada bel ed aposta in üna sala da concerts classics. Sco cha Andrea Matossi declera han plazza per mincha concert var 1000 persunas. Ils bigliets vegnan vendüts sur Ticketino in tuot la Svizra e sur cunfin.Text: Nicolo Bass