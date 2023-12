Arno Kirchen abita a Scuol ed es nat ils 6 lügl 1973. El ha absolt il stüdi da la scienza da la silvicultura al Politecnicum federal a Turich. A partir dal 2016 ha Arno manà las gestiuns tecnicas dal cumün da Scuol.

Sco cha la regiun EBVM scriva in üna comunicaziun a las medias, saja la conferenza dals presidents persvasa, cha Arno Kirchen accumplischa las aspettativas per pudair manar la regiun EBVM. Cha si’experienza our da l’actività ill’administraziun, cun manar persunal ed ill’elavuraziun da progets, las cugnuschentschas politicas ed economicas da la regiun sco eir il fat cha Arno Kirchen discourra rumantsch sajan stats ils motivs decisivs per si’elecziun. Arno Kirchen maina uschè insembel culla respunsabla per las finanzas, la collavuratura da blers ons Flavia Tschenett, la part operativa da la regiun EBVM.



Comunicaziun da pressa Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair