Ün examen da lingua davart il minchadi

Daspö duos ons esa pussibel da far ün examen da rumantsch. Quist examen da lingua pudess gnir ütilisà per persunas migrantas per demuossar ch’ellas sapchan üna lingua dal chantun. El vain però surtuot fat da scolaras e scolars chi imprendan rumantsch in ün cuors da la Lia Rumantscha.