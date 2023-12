Adventserlebnis in Hindelbank

Adventszeit ist auch die Zeit der vielen Adventsmärkte. Manche sind gross und laut, andere wiederum klein und besinnlich. So wie derjenige, der am ersten Adventswochenende im bernischen Hindelbank stattgefunden hat. Genauer in der Justizvollzugsanstalt Hindelbank. Ein besonderes Erlebnis.