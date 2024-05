Die Aktionstage werden vom Bund und den Kantonen in der ganzen Schweiz organisiert. Im ganzen Kanton Graubünden sind zahlreiche Aktivitäten geplant, darunter auch die Initiative in der Valposchiavo.





Movimento Poschiavo und Valposchiavo Turismo arbeiten seit mehreren Jahren regelmässig zusammen. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor. So vergibt Valposchiavo Turismo Aufträge an das Movimento Poschiavo, die von den Nutzern der Institution ausgeführt werden. Aufgrund der positiven Erfahrungen haben die beiden Organisationen beschlossen, ihre Zusammenarbeit auszubauen.





Konkret: Der Laden vom Movimento Poschiavo wird ab Sommer 2024 zusätzlich die Funktion einer Infostelle von Valposchiavo Turismo im Dorf Poschiavo übernehmen. Die Zusammenarbeit ist in erster Linie als Projekt zur sozialen Integration der Nutzer vom Movimento Poschiavo gedacht. Die Initiative zielt zudem darauf ab, einen physischen Infopoint im Dorfzentrum zu etablieren und gleichzeitig die Publikumsfrequenz des Ladens zu erhöhen und so die sozialen Kontakte der Personen, die die Einrichtung frequentieren, zu verstärken.





Ebenfalls zu den Zielen gehören ein Beitrag zur Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung, der Gäste und der Reiseveranstalter in Bezug auf Behinderungen sowie die Möglichkeit für die Nutzer vom Movimento Poschiavo, sich die notwendigen Fähigkeiten anzueignen, um ihre Aufgabe als Gästeberater in der Region zu erfüllen. Gleichzeitig soll die operative Präsenz von Valposchiavo Turismo ausgebaut werden, indem die Schwerpunkte Sozialität, Inklusion und Nachhaltigkeit hervorgehoben werden und eine dauerhafte und nachhaltige Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Dienstleistern für die Bevölkerung aufgebaut wird.





Um das inklusive Projekt zu bereichern, arbeiten Movimento Poschiavo und Valposchiavo Turismo an der Erstellung von sechs Werbevideos, in denen Nutzer der Institution als Protagonisten auftreten und dem Publikum und den Gästen ihren Lieblingsort in der Valposchiavo erzählen. Drei dieser Videos werden an der Eröffnungsveranstaltung des Projekts «Inklusiver Tourismus in der Valposchiavo» am Freitag, 24. Mai um 17 Uhr im neuen InfoPoint im Laden vom Movimento in Poschiavo, Via da Mezz 69, uraufgeführt.



Medienmitteilung Movimeno Poschiavo