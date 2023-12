Concert cun musica variada

Ündesch giuvenilas e giuvenils da la regiun han sunà in sonda passada in occasiun dal concert da gala da solistas giuvnas e solists giuvens illa baselgia a Sent. I’s tratta da las megldras scolaras e dals meglders scolars da la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair.