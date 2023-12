La not da Nadal sta davant porta. Finalmaing han mamma e bab peida da zambriar, da far biscutins e da decorar l’abitaziun per Nadal. O tuottüna brich? Inaspettadamaing vegnan els amalats e ston star in let. Ils uffants Clara e Beni decidan da ...

Spezial-Angebot Abonnieren Sie jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und profitieren Sie aktuell von unserem Spezialangebot: Lösen Sie ein Jahresabonnement und wir schenken Ihnen ein Einkaufsgutschein von Coop im Wert von Fr. 40.– Angebot gültig bis 31.12.2023. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden