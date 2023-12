Gerhard Richter, Segantini und das Engadin neu erleben

Die Ausstellung «Gerhard Richter: Engadin» ist diesen Winter unter den Dächern des Nietzsche-Hauses in Sils, des Segantini Museums und der Galerie Hauser & Wirth in St. Moritz zu sehen. An den drei Schauplätzen werden 70 Werke mit Bezug zum Engadin gezeigt.