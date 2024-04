Gefördert und dann (fast) vergessen: Giuseppe Scartezzini

Kürzlich fand im Rahmen der Kirchen-, Kultur- und Orgelspaziergänge im Oberengadin eine Führung von Walter Isler in der Kirche San Luzi in Zuoz statt. Sie stand unter dem Titel «Giuseppe Scartezzinis Glaskunst in Zuoz und anderswo», musikalisch begleitet von Jürg Stocker an der Kirchenorgel.