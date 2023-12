OEE piglian in funcziun ün nouv implant solar

Las Ovras electricas d’Engiadina han tut in funcziun in venderdi passà ün nouv implant fotovoltaic alpin in vicinanza dal mür da serra Punt dal Gall al Lago di Livigno. L’implant solar ha üna prestaziun da var 230 000 kWh electricità per on e dess contribuir a la müdada energetica.