Fanestras e vamportas decoradas in prunas da variantas, decoradas cun gronda premura as poja müravgliar i’l temp d’Advent i’ls cumüns da la regiun. Decoraziuns chi fan plaschair in quist temp cun guerras e catastrofas sün bod tuot il muond. ...

