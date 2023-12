Die Europäische Textilakademie hat den European Textile & Craft Award 2024 ins Leben gerufen, um besondere Leistungen aus zeitgenössischem und traditionellem Handwerk sowie Kunstberufen und deren Verbindung zur Welt des Designs zu würdigen. Die internationale Jury von führenden Fachleuten zeichnet zukunftsweisende Leistungen zu innovativen Produkten unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien aus. Die Auszeichnung ist der Beleg der überragenden Qualität des Produkts und ist ein sicheres Qualitätssiegel für Verbraucher und für Hersteller.





Die Tessanda hatte ihre handgewebte Grillschürze «Maurus» für den Wettbewerb eingereicht. In dieser mit Leder und Metall verarbeiteten männlichen Schürze steckt viel Handwerk und ungewöhnliche Details. Die Verarbeitung ist aufwendig. Die Herausforderung in der Herstellung des Gewebes beginnt schon bei den Kettfäden: Zwei elastische Baumwollfäden wechseln sich jeweils mit einem unelastischen Leinenfaden ab. Die insgesamt 1530 ungleich dehnbaren Fäden am Webstuhl gleichmässig aufzubäumen, erfordert viel Geschick und Erfahrung. Beim Weben muss die Weberin den Schussfaden aus 100 Prozent Leinen zudem zweimal anschlagen, damit die Leinenfäden nicht an den Baumwollfäden kleben bleiben. Lisa, Chef-Näherin und Mitgestalterin der Schürze «Maurus» ist begeistert: «Die Nomination für diesen internationalen Award ist eine wunderbare Anerkennung für unsere Arbeit, mein Herz springt vor Glück.»





Die Gewinner werden am Freitag, dem 12. Januar 2024 um 19.00 Uhr anlässlich der festlichen «Gala Award Ceremony» im Waltherhaus in Bozen bekannt gegeben.



Medienmitteilung Stiftung Manufactura Tessanda Val Müstair