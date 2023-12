Ün grond proget chi madüra

Il proget per ün grond hotel cun abitaziuns a Scuol as concretisescha pass a pass. D’incuort es gnüda publichada la dumonda da fabrica per il «Rachögna-Resort» cun 200 lets d’hotel e 60 abitaziuns. Ma pür cur cha’l permiss es sün maisa, van ils mainaprogets in tschercha d’investurs.