Neben guten Arbeitsbedingungen will sich das Kulm Hotel St. Moritz mit attraktiven Personalunterkünften einen zusätzlichen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt sichern. Moderne Personalunterkünfte in Gehdistanz zum Arbeitsplatz sollen zu einer besseren Work-Life-Balance der Mitarbeitenden beitragen. Das Hotel lege grossen Wert auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden, sowohl während als auch ausserhalb der Arbeitszeit. Ihnen gelte oberste Priorität und die Mitarbeiterschaft stehe jederzeit im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit. Denn die Mitarbeitenden würden dem Haus ein Gesicht geben. Als Zeichen der Wertschätzung investierte das Direktionspaar Jenny und Heinz E. Hunkeler rund 23 Millionen Franken in die Modernisierung der Personalhäuser Brattas, Corviglia und Nair sowie in das Personalrestaurant. Diese Massnahme ermöglicht den Mitarbeitenden auf dem ausgetrockneten St. Moritzer Wohnungsmarkt den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum.





In den 50 neuen Einzel- und Doppelzimmern, die teilweise mit eigenen Küchen ausgestattet sind, finden 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz. Das moderne Gebäude verfügt über einen direkten Zugang zum Hotelkomplex, wo sich auch das Personalrestaurant mit Lounge befindet. Zudem wurde im Haus Nair ein neuer Fitnessraum für die Mit­arbeitenden eingerichtet. «Die heutige Generation von Mitarbeitenden wünscht sich zeitgemässe Arbeitsbedin­gungen und auf ihre Bedürfnisse zuge­schnittene Angebote. Mit diesen Inves­titionen haben wir darauf reagiert und attraktive Personalunterkünfte geschaf­fen», sagt Hoteldirektor Heinz E. Hunkeler. Medienmitteilung Kulm Hotel