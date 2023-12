Mehr als bloss Mist

Erstmals stellt der St. Moritzer Künstler Rolf Sachs in der Stalla Madulain Werke aus. Versehen mit einer carte blanche hat Sachs eine multidisziplinäre Hommage an das Leben in den Bergen zusammengestellt und mit vielen Jugenderinnerungen verwoben: «So ein Mist!»