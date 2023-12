Die Hahnenseeabfahrt ist eine Naturschneepiste. Es ist wichtig zu beachten, dass die Schneedecke nach dem Restaurant noch relativ dünn ist. Die Corvatsch AG rät in einer Mitteilung, auf der Hahnenseeabfahrt besonders vorsichtig zu fahren und die Fahrweise den aktuellen Bedingungen anzupassen. Der Hahnensee-Express (Linien 1 und 6) fährt Gäste und Einheimische von der Haltestelle St. Moritz Bad, Via San Gian bequem und kostenlos im Zehn-Minuten-Takt zurück zur Talstation in Surlej. (ep)