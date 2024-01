Cup-Niederlage für St. Moritz

Der EHC St. Moritz verliert das Cup-Spiel am Mittwochabend zuhause gegen den Erstligisten HC Prättigau-Herrschaft mit 3:5. Die Partie war lange ausgeglichen. Im Schlussdrittel gingen die Prättigauer mit 4:3 in Führung, die Entscheidung fiel erst mit dem fünften Treffer in den Schlusssekunden.