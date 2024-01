Il parc da divertimaint dad Antonia Bluord ha seis meglders temps davo sai. E quels chi han ün stand sun uschè specials sco rafinats schi va per ignorar prescripziuns e redüer impostas. Ün di survain la schefa da la plazza da divertimaint üna charta chi avertischa ch’ün revisur saja in viadi pro els. Subit sun tuot ils pertocs in üna panica. Impustüt cur chi constattan cha’l revisur es fingià qua – o meglder dit la revisura. Iwana Waser – üna duonna da la cità, cun eleganza e bunas relaziuns persunalas, cumpara. Quai cha Antonia Bluord e seis collavuratuors e sias collavuraturas nu san es cha quista signura nun es gnanca zich quella chi crajan dad avair davant sai…





Desch acturas ed acturs

La gruppa da teater da Scuol giova «La revisura». I’s tratta dad ün toc in duos acts da Paul Steinmann e Peter Fischli tenor la cumedgia da Nikolai Gogol «Der Revisor». Il toc giova sülla plazza da divertimaint cun carussel, stand da trar a schaibgia, tren da fantoms, buda da sandwichs, musica dad orgel. Tuot las culissas ha fat la gruppa da teater svessa. «Quista scenaria ans paraiva fich interessanta, id es üna jada alch oter co la stüva da famiglia classica», manaja Anna Mathis Nesa. Insembel cun Tina Puorger es ella respunsabla pella redschia.





Desch acturas ed acturs sun sül palc e tuot las persunas giovan caracters tuot particulars. «Eir quai ans ha plaschü, quista varietà da persunalitats», disch la redschissura. Ella giova svessa üna rolla principala. «Nus vain quist on eir acturas ed acturs chi fin uossa nu d’eiran activs illa gruppa da teater», quinta la presidenta Seraina Taisch. Bain pussibel ch’üna o l’oter resta eir in avegnir illa società. Üna da las acturas ha dafatta be güsta imprais rumantsch e listess funcziuna stupend sül palc.





La prüma jada in schner

Normalmaing rapreschainta la gruppa da teater Scuol mincha duos ons adüna in november ün nouv toc da teater. Quista jada haja dat collisiuns da termin cun ün’otra gruppa da teater in Engiadina Bassa ed ultra da quai es la sala cumünala a Scuol adüna fich occupada fin avant Nadal. Uschea es nada l’idea da far las rapreschantaziuns mità da schner – in quel temp chi’d es plü quiet, cur cha las festas sun passadas e la sta- giun ota in favrer nun ha amo cumanzà. «Il toc es fich divertent ed i vala la paina da gnir a verer», imprometta Seraina Taisch. (protr.)