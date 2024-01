Hotellerie und Tourismus Die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel werden in den Tourismusregionen immer mit viel Spannung und Vorfreude erwartet. Sie sind wohl die wichtigsten Tage einer Wintersaison und auch ein Stimmungsbarometer für die kommende Zeit. Eines vorweg: Die vergangenen Feiertage geben keinen Anlass zur Klage. Und so ist auch der Tenor vom südlichen Bergell bis nach Samnaun mehr oder weniger derselbe. «Es hat spät angefangen, aber dann waren es sehr erfreuliche Festtage». Im Unterengadin kann man sogar auf ein leichtes Plus bei den Logiernächten zurückschauen. «Dieses Resultat freut uns und ist sicherlich auch den besseren Schneeverhältnissen als im Vorwinter zu verdanken», sagt Roger Kreienbühl von der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair. Der rechtzeitig gefallene Naturschnee wird dann auch von allen Seiten als sehr wichtiges Element erwähnt. Aber nicht nur der Schnee sorgte für gut ausgelastete Hotels in der Region. «Die vielen Veranstaltungen im Dezember haben viele Gäste angelockt», ist Ersel Sertkan von Tourismus Sils überzeugt. Die gute Stimmung bei den Touristikern wird auch von den angefragten Hotels geteilt. «Wir waren schon früh sehr gut gebucht», sagt Luzi Seiler vom Hotel Margna in Sils, und auch aus dem Bergell hört man durchweg zufriedene Töne. «Die Auslastung war generell sehr gut, vor allem ab dem 26. Dezember bis zum vergangenen Samstag ist bei den Gastgeber die Rede von besser oder sicher gleich gut wie im Vorjahr», sagt Eli Baumgartner von Bregaglia Engadin Tourismus. Die Engadiner Weisheit, dass es an den Festtagen vor allem schönes Wetter braucht, scheint auch diesmal wieder zuzutreffen. Kommt dann noch eine herrlich verschneite Winterlandschaft dazu, bleiben kaum noch Wünsche offen. «Wir blicken mehr als zufrieden auf die vergangenen Festtage zurück», lässt sich Liane Kohl vom Cresta Palace in Celerina zitieren. Auch der weitere Verlauf der Wintersaison sehe nach dem bekannten «Januarloch» vielversprechend aus. Der Februar ist dank der Sportferien bekanntlich ein starker Monat, und die Schnee- und Pistenverhältnisse lassen die Tourismusverantwortlichen mit Sicherheit zufrieden in die kommenden Wochen schauen.