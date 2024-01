«Uschè difficil nu d’eira que auncha mê»

Diversas dittas illas destinaziuns turisticas haun d’inviern dabsögn da dapü persunel ed uschè chattan bgers stagiunaris lur via in Engiadina. Ma da chatter ün allogi vain adüna pü difficil e la qualited da viver pel persunel as diminuischa. Trais dittas haun quinto da lur tschercha d’abitaziuns.