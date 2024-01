Affars pitschens sun il spinal dal Grischun

Intuorn 87 pertschient dals affars in Grischun han damain co desch collavuraturas e collavuraturs. Quai ha declerà Reto Bleisch, manader da l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun in venderdi in occasiun da l’aperitiv da Büman da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa.