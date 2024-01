Silvia Ammann, was erwartet uns im Jahr 2024?

Es ist ein Jahr, das bereits ab Ende Januar relativ dynamisch startet. Dieses Jahr sollte man sich vornehmen, genug Zeit einzuplanen. Es wird sehr viel Neues kommen und deswegen braucht es eine gute Planung mit Luft dazwischen. Gelassenheit ist das Wichtigste für das ganze Jahr. Man muss mit grossen Veränderungen rechnen. Diese können relativ schnell und unverhofft kommen.





Sprechen Sie von Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene oder von persönlichen Veränderungen?

Es sind vor allem gesellschaftliche Veränderungen, im Weltgeschehen, auf politischer Ebene. Machtverhältnisse werden sich ändern.





Was begünstigt diese Entwicklung aus astrologischer Sicht?

Pluto ist der Planet der Transformation, er steht für Wandlung. Die Astronomen sagen zwar, Pluto sei kein Planet, aber er wirkt dennoch. Pluto kommt am 21. Januar in den Wassermann und bleibt bis im September. Wassermann ist das Zeichen von Vernetzung, Technik. Während im Steinbock der Staat die Macht hat, ist es beim Wassermann das Volk. In diesem Jahr ist es wichtig, sein Netzwerk zu pflegen: Familie, Freunde, berufliche Partnerschaften. Ist man nicht gut vernetzt, sollte man sich jetzt unbedingt mit Menschen verbinden.





Das tönt nach einem herausforderndem Jahr. Nachdem das Jahr 2023 mit Kriegen, Inflation, Naturkatastrophen endlich durch ist, haben wohl viele auf ein leichteres 2024 gehofft...

2024 wird nicht leichter, aber dynamischer Es wird viel vorwärts gehen. 2024 passiert bis im August sehr vieles, es starten sehr viele neue Planetenzyklen. Und das in einem Tempo, das je nach Typ Mensch überfordern kann. Wer gerne Neues hat und es mag, wenn etwas endlich vorwärts geht, wird ein spannendes Jahr haben und Freude daran.





Sie wirken so, als ob Sie zu dieser Sorte Mensch gehören...

Ich glaube, es wird ein spannendes Jahr und ich freue mich darauf. Ich weiss aber, dass ich für mich Auszeiten einplanen muss und mir nicht zu viel vornehmen darf. Alle, die jetzt Neujahrsvorsätze gefasst haben, sollten sich auf einen Vorsatz konzentrieren. Es kommt ohnehin alles anders...





Ein Blick auf die klassische Astrologie zeigt, dass 2024 ein Sonnenjahr ist. Was bedeutet das?

Das Sonnenjahr beginnt gemäss der klassischen Astrologie am 21. März. Die Sonne steht symbolisch für Ziele, für Vitalität und fürs Zentrum. In diesem Jahr sollte man sich überlegen: Was ist wirklich mein Ziel? Da so viel Neues von aussen an uns herangetragen wird, müssen wir uns fokussieren, damit wir nicht nur am Reagieren sind. Wir sollten uns überlegen: Was sind unsere Werte? Was ist mir wirklich wichtig?





Gibt es Themen, die wir aus dem Vorjahr mitnehmen werden?

Uranus ist seit 2018 im Stier. Stier bedeutet Geld, Materie. Finanzen werden auch weiterhin Turbulenzen erfahren. Jupiter ist jetzt auch im Stier. Jupiter bringt Wohlstand und Erweiterung, aber wenn er auf Uranus trifft am 21. April, startet er einen neuen Zyklus, der dann für die nächsten 13 Jahre gültig ist. Das schafft einerseits Optimismus, andererseits vergrössert Jupiter auch immer. Uranus steht für neue Entdeckungen, aber auch für Chaos. Diese Dynamik bringt sehr viele neue Möglichkeiten, kann aber auch dazu führen, dass man sich nicht entscheiden kann.





Wie können wir uns auf 2024 vorbereiten?

Wichtig ist, Ballast abzuwerfen, Kapitel abzuschliessen, damit man die Energie hat, vorwärts zu gehen. Die ersten vier Monate des Jahres sind mit neuen Zyklen geladen, die starten. Es kommt viel Neues, aber auch viel Flüchtiges. Denn Jupiter wechselt im Juni auch noch in Zwillinge. Das Zeichen Zwillinge steht für Kommunikation, unter anderem auch für Journalismus. Im Zeichen Zwillinge sind Fake News ein Thema. Es wir also sehr vieles kommuniziert, aber nicht alles davon wird auch wahr sein.





Gibt es noch weitere Bereiche, die uns beschäftigen werden?

Jupiter steht auch für Entwicklung, Zwillinge wiederum für Lernen. Im Bildungsbereich könnte es zu positiven Innovationen kommen. Jupiter ist nur alle 12 Jahre in Zwillinge.





Bedeutet dies, das es ein gutes Jahr wird, um seine Stärken und Qualitäten weiterzuentwickeln?

Ja, vor allem für Menschen, die flexibel sind. Jupiter fördert Weiterbildung, Zwillinge begünstigt den Austausch mit anderen. Ein Zusatzstudium, eine ergänzende Weiterbildung - das ist definitiv der Gewinn von Jupiter in Zwillinge.





Themen, die uns 2024 weiter betreffen werden, sind Kriege, Inflation, Klima. Könnten die Sterne dabei Veränderungen begünstigen?

Astrologisch sind diese Themen nicht weg vom Tisch, natürlich nicht. Am 1. September kommt Pluto zurück in den Steinbock und bleibt dort bis zum Oktober. In diesen eineinhalb Monaten wird nochmals das Alte dominieren. Dieses Jahr wird ein Kampf zwischen alt und neu, wobei das Neue viel mehr Gewicht hat. 2023 war eine Stop-and-go-Situation. Es war ein zähes Jahr. Das hing auch mit den Planetenzyklen zusammen, weil gewisse Planeten von der Erde aus betrachtet, retour gelaufen sind.





Umso besser, dass 2024 ein dynamisches Jahr wird.

Ja, aber nur die erste Jahreshälfte-- und der August hat noch einen explosiven Charakter. Aber vom September an kommt die Zeit der Verarbeitung und Konsolidierung. Gesellschaftlich betrachtet, kommt der grosse Sprung erst 2025. 2024 ist ein Übergangsjahr.





Die Faszination für die Astrologie wächst in der Bevölkerung, was auch an den unzähligen Foren und Plattformen online zu sehen ist. Was ist der Grund für das zunehmende Interesse?

Wenn vieles im Wandel ist, braucht der Mensch einen Kompass. Da hilft die Astrologie. Die Entwicklung hängt aber auch mit der Wassermann-Mentalität zusammen, die jetzt kommt. Astrologie wird dem Planet Uranus zugeschrieben. Bei Uranus geht es darum, die Zusammenhänge zu erkennen und selber einen Sprung zu machen. Nicht nur die Astrologie wird Auftrieb erhalten, auch die Spiritualität und die Fähigkeit, miteinander umzugehen.





Astrologie ist eine Wissenschaft, die nicht alle ernst nehmen. Warum sollte man sie ernst nehmen?

Die Planetenkonstellationen haben nachweislich eine Wirkung. Das Geschenk der Astrologie ist, dass man sieht, wann Zyklen starten, wie der Ablauf ist. Und wenn ganz viele neue Zyklen starten, gibt es auch viel Wandel auf der Erde. Der Samen wird gelegt, daraus entsteht Neues.





Kann man vom Beginn eines neuen Zeitalters sprechen?

Ja, es ist ein Epochenwandel. In den letzten paar hundert Jahren haben die Konjunktionen immer in einem Erdzeichen stattgefunden, jetzt gehen wir in ein neues Zeitalter. In der Epoche der Erde war alles festgelegt, es gab Regeln und Beständigkeit. Bei der Epoche der Luft ist alles flexibler. 2025 kommt Neptun in den Widder - und Widder bedeutet Neubeginn. Dieses Jahr bereiten wir uns darauf vor.