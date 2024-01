Im Schuljahr 2022/23 wurden gemäss einer Medienmitteilung am Lyceum Alpinum Zuoz insgesamt 331 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (Vorjahr 298), 214 davon im Internat (Vorjahr 184) und 117 Tagesschülerinnen und -schüler aus der Region. (Vorjahr 114). Dank der konstant hohen Schülerzahlen und der ausgebuchten Summer Camps konnte ein Umsatzwachstum von 20 Prozent verzeichnet werden. Der Personalaufwand stieg entsprechend an, ebensoder übrige betriebliche Aufwand. Mitdem Ebitda von 4, 2 Millionen Franken (Vorjahr 2,8 Mio.), konnten erneut volle ordentliche Abschreibungen in der Höhe von getätigt werden. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1,9 Mio.





«Für das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler aus mehr als 45 Ländern ist und bleibt das Lyceum Alpinum Zuoz ein Ort des Lernens und Wachsens. Die im letzten Schuljahr getätigten Investitionen in die Campusentwicklung zeugen von langfristiger Denk- und Handlungsweise, die auch die strukturelle Basis für die kommenden Jahre legt», heisst es in der Mitteilung.





Im Schulbetrieb wurden im vergangenen Schuljahr insbesondere die ausserschulischen Angebote ausgebaut und auch für die Tagesschülerinnen und -schüler geöffnet, um die Interaktion in der Schülerschaft nicht nur im schulischen Bereich zu fördern, sondern auch um das Wohlbefinden und den Austausch an der Schule durch Sport-, Kunst- und Kulturangebote zu steigern.





Die Abschlussklasse feierte zum Schulende hervorragende Maturaergebnisse. Die internationale Abteilung wuchs weiter an und erstmals schloss ein Klassenzug das renommierte IGCSE-Programm ab. Die Zuversicht, mit der am Lyceum Alpinum in die Zukunft geschaut wird, ist auch in den sehr erfreulichen Schülerzahlen für das laufende Schuljahr 2023/24 begründet. «Insbesondere auch dank der weiter angestiegenen Zahl an Schülerinnen und Schülern aus dem Engadin kann eine weitere positive Entwicklung erwartet werden», heisst es weiter.





Das erfolgreiche Schuljahr 2022/23 erlaubte es der Generalversammlung der Lyceum Alpinum Zuoz AG, neben den statutarischen Geschäften das zweite Jahr in Folge eine Dividendenzahlung zu verabschieden. Brigitta Gadient Isabella Proeller wurden für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren und Beat Sommer als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.





Medienmitteilung Lyceum Alpinum