Die erste Meldung ging kurz nach 13.00 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ein. In der Folge wurde die Wasserrettung der Feuerwehr Trais Lejs aufgeboten. Drittpersonen konnten diese Person, sie war mit Schlittschuhlaufen eingebrochen, aus dem See ziehen. Die Rega flog sie zu medizinischen Abklärungen ins Spital nach Samedan. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wurde knapp eine Stunde später ein zweiter Vorfall gemeldet. Diese Person konnte von Drittpersonen, die Rettungskräfte waren bereits wieder ausgerückt, aus dem Wasser geborgen werden.



Trügerische Sicherheit auf den Seen

Die Kantonspolizei Graubünden appelliert, sich nicht auf das vermeintlich sichere Eis zu wagen. Das Betreten der Eisflächen auf den Oberengadiner Seen geschieht auf eigene Gefahr.



Polizeimeldung: Kantonspolizei Graubünden