400 Unterschriften für neue Serletta-Planung

Über die Nutzungsplanung Serletta Süd in St. Moritz soll noch einmal abgestimmt werden. Am Dienstag wurde die Initiative mit 400 Unterschrifen der Gemeinde übergeben. Ob es zu einer erneuten Volksabstimmung kommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.