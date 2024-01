Der HC Poschiavo siegte zwei Mal souverän auf der Eisbahn Le Prese: 7:0 gegen Albula und 9:2 vor 114 Fans im Talduell gegen Hockey Bregaglia. Einzig beim Auswärtsspiel im Albulatal musste der Leader kämpfen, um den 5:3-Sieg gegen die Einheimischen zu realisieren.

Erster Verfolger und damit auf einem Aufstiegsrundenplatz ist weiterhin der EHC Samedan. Die Oberengadiner holten in Zernez gegen den CdH La Plaiv einen 19:2-Kantererfolg, mussten aber auf der Ludains in St. Moritz gegen Silvaplana-Sils beim 4:2-Sieg hart kämpfen, um die drei Punkte ins Trockene zu bringen. Nun einen Zähler hinter Samedan ist der HC Zernez in Lauerposition. Die Zernezer holten in den letzten zwei Wochen zwei klare Siege. Nach dem 6:1-Erfolg in St. Moritz gegen Silvaplana-Sils feierten sie auf der heimischen Eisbahn als Auswärtsteam einen 14:2-Kantererfolg gegen La Plaiv. (skr)





3. Liga, Gruppe 2 Ostschweiz, die letzten Resultate:

Poschiavo – Albula 7:0; Silvaplana-Sils – Zernez 1:6; La Plaiv – Samedan 2:19; Albula – Poschiavo 3:5; La Plaiv – Zernez 2:14; Silvaplana-Sils – Samedan 2:4; Poschiavo – Bregaglia 9:2.

Der Zwischenstand: 1. HC Poschiavo 9 Spiele/27 Punkte (74:21 Tore); 2. EHC Samedan 9/22 (72:32); 3. HC Zernez 9/21 (55:20); 4. SC Celerina 9/15 (36:43); 5. Hockey Bregaglia 6/8 (25:37); 6. HC Albula 8/6 (31:34; 7. HC Silvaplana-Sils 10/6 (26:47); 8. CdH La Plaiv 10/0 (29:114).