Guarda an einem sonnigen Januarnachmittag. Die Kinder sind in der Schule, Touristen hat es im Moment wenige, der Eisplatz hinter der ehemaligen Schule ist verwaist. Nur ein Mann steht an der Bande und blickt auf die glatte Fläche: René Bonorand. ...

Spezial-Angebot Abonnieren Sie jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und profitieren Sie aktuell von unserem Spezialangebot: Lösen Sie ein Jahresabonnement und wir schenken Ihnen ein Einkaufsgutschein von Coop im Wert von Fr. 40.– Angebot gültig bis 31.12.2023. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden