In Champfèr wurde am letzten Samstag der Winterbrauch der Schlitteda gefeiert. Paare brachen in traditionellen Engadiner Trachten zur Schlittenfahrt mit Einspännern auf. Die geschmückten Engadiner «Schlittins» glitten über die schneebedeckte ...

Spezial-Angebot Abonnieren Sie jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und profitieren Sie aktuell von unserem Spezialangebot: Lösen Sie ein Jahresabonnement und wir schenken Ihnen ein Einkaufsgutschein von Coop im Wert von Fr. 40.– Angebot gültig bis 31.12.2023. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden