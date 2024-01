Auf Grundlage von über 752 000 Gäste-Bewertungen zeichnet die Plattform Holiday Check insgesamt 680 Hotels aus 32 Ländern mit dem Holiday Check Award 2024 aus. In der Schweiz ist das Schlosshotel Chastè in Tarasp auf Platz 1. In die Top Ten haben es auch das Hotel Panorama Samnaun (Rang 3), das Hotel Waldhaus in Sils (Rang 5) und das Chasa Montana Hotel & Spa in Samnaun (Rang 8) geschafft. Um überhaupt in die Auswahl für die begehrte Auszeichnung zu kommen, muss ein Hotel über einen Zeitraum von zwölf Monaten mindestens 50 Bewertungen erhalten haben. Die Unterkünfte müssen zudem von mindestens 90 Prozent ihrer Gäste weiterempfohlen worden sein. (fh)