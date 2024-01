S’inscuntrar pro ün cafè

A Scuol –ma eir in oters cumüns ladins – ha lö periodicamaing il «Cafè rumantsch». Id es ün arrandschamaint per promouver la lingua rumantscha, l’inscunter e l’integraziun linguistica. Var üna dunzaina indigens e giasts s’han inscuntrats in gövgia passada per baiver ün cafè a la rumantscha.