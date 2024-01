Co clingia per tai sulvadi? Co savura sulvadi? Che culurs ha teis lö sulvadi? Las scolaras e’ls scolars da la tschinchavla e sesavla classa da Val Müstair s’han sgobats sur ün questiunari e prouvan da respuonder quistas dumondas. «Dad ot. ...

