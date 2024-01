Amo daplü trafic in Val Müstair

La Via d’Engiadina tanter Vinadi e’l cunfin austriac chi d’eira serrada causa crodada da crappa, es darcheu averta. Sur Danuder esa eir dürant la serrada stat pussibel da rivar in Engiadina Bassa. Divers turists in direcziun da Livigno han però procurà per daplü trafic illa Val Müstair.