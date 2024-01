Durch Kunst die Welt anders sehen

Am vergangenen Wochenende fanden in Zuoz die E.A.T., die Engadin Art Talks statt. Das diesjährige Thema lautete «Jenseits von Ohnmacht – Beyond Powerless». Die Bündner Künstlerin Zilla Leutenegger riet, der Ohnmacht mit Zuversicht zu begegnen.