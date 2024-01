In tschercha dals vaschins sulvadis

Daspö l’on 2019 as partecipeschan Engiadinais ed Engiadinaisas al proget Vaschins sulvadis. I’s tratta d’üna plattafuorma da rapport per observaziuns da bes-chas sulvadias in tuot la Svizra. L’on passà sun gnüts observats la müstaila, la müstaila pitschna ed il grigliuot in Engiadina e Val Müstair.