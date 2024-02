Heilpädagogin sieht Schule als Leistungsbremse

Schulen, die in Deutsch und Mathematik mit sogenannten Lernlandschaften arbeiten, bereiten Kinder und Jugendliche nach Meinung von Clarita Kunz am besten auf die Zukunft vor. Was es damit auf sich hat, beschreibt sie in ihrem 2023 erschienenen Buch «Schule als Leistungsbremse».