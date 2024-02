Mit der Porsche Kitchen Party im Badrutt‘s Palace startete das St. Moritz Gourmet Festival. Zehn internationale 3-Sterne-Köche bereiteten zusammen mit den Local Chefs der Partnerhotels in der Grossküche des Badrutt‘s Palace Signature Dishes für 250 Gäste zu. Ein Höhepunkt war die Patisserie von Stefan Gerber, dem Chef-Patissier vom Badrutt‘s Palace. Er liess sogar passend zum Anlass, eine Porsche Carrerabahn durch seine köstlichen Kreationen fahren.





Auch an den folgenden Festival-Tagen reihte sich ein Event-Highlight an das nächste, von den Porsche Gourmet Safaris zum Chef’s Table oder zu kleineren Angeboten wie der Mountain Brunch im Paradiso Mountain Club & Restaurant. Ebenfalls ein voller Erfolg waren die fünf 4-Hands-Dinners, die exklusiv und im kleinen Rahmen stattfanden. Jeweils zwei Gastköche bekochten die Gäste der intimen Dinner.





«Weltweit einzigartig»

«Die Qualität und das Niveau in diesem Jahr sind wirklich einmalig», sagt Rolf Fliegauf, 2-Sterne-Koch aus dem Giardino Mountain. Er sei seit einigen Jahren am Gourmet Festival beteiligt und habe noch nichts Vergleichbares erlebt. «So viele 3-Sterne-Köche auf einem Festival – das ist weltweit einzigartig». Auch sein Gastkoch Juan Amador, 3-Sterne-Koch aus Wien, zeigt sich tief beeindruckt. «Es ist eine Ehre an das St. Moritz Gourmet Festival eingeladen worden zu sein».

Krönender Abschluss der Jubiläumsausgabe des St. Moritz Gourmet Festival 2024 war das ausverkaufte Grand Gourmet Festival Finale im Grand Hotel des Bains Kempinski.





Junge Kochtalente ausgezeichnet

Schon im Vorfeld des 30. St. Moritz Gourmet Festivals fand die 11. Austragung des «Young Engadine Talents»-Wettbewerbs statt. Teilgenommen hatten diesmal die fünf Lernenden Cristian Anton Patscheider, Elia Laurent, Rayan N’Siri, Ivan Borges Monteiro und Joana Nina Bürgi. Die fünf jungen Kochtalente mussten aus einem mit saisonalen Zutaten gefüllten Warenkorb innerhalb von zwei Stunden einen Hauptgang und ein Dessert zaubern. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Eine Fachjury beurteilte die Gerichte. Den 1. Rang belegt Cristian Anton Patscheider (Hotel Walther Pontresina) – er gewinnt eine mehrtägige Stage bei Rolf Fliegauf in Ascona oder St. Moritz.





Auf der kulinarischen Weltkarte

Der Verein aus Partnerhotels, der das Festival ausrichtet, blickt auf eine sehr erfolgreiche 30. Ausgabe zurück. «Es macht uns sehr stolz, dass wir die Ursprungsidee der Gründer des Festivals, nämlich St. Moritz auf die kulinarische Weltkarte zu packen und das Januarloch zu überbrücken, auch 2024 dank aller Beteiligten wieder so überaus erfolgreich umsetzen konnten», sagt Heinz Hunkeler, General Manager des Kulm Hotel St. Moritz.





Sechs Tage lang wurde das Jubiläum gefeiert. Nun blickt der Verein mit Vorfreude in die Zukunft und arbeitet bereits an neuen Ideen und Konzepten. Das Datum für das St. Moritz Gourmet Festival 2025 steht bereits fest: 27. Januar bis 1. Februar 2025.





Medienmitteilung St. Moritz Gourmet Festival