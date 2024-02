Constant Könz wurde in Zuoz geboren und wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Er studierte zunächst Architektur an der ETH Zürich und liess sich dann an der École des Beaux-Arts in Genf ausbilden. Nach einem Aufenthalt in Paris im Jahr 1957 und nach drei Jahren als Zeichenlehrer an der Mittelschule in Schiers etablierte sich Constant Könz 1961 in Zuoz als freischaffender Künstler. Er hat zahlreiche Wandgemälde in öffentlichen Gebäuden und viele Hausfassaden geschaffen, Kirchenfenster entworfen, Bücher illustriert und Ölbilder gemalt.



Bereits in seiner Kindheit war ihm das Zeichnen ein inneres Bedürfnis. «Ich durfte in meinem Leben malen, kreativ sein und ich durfte auch eine Familie haben – ich bin ein glücklicher Mann», sagte Constant Könz vor einigen Wochen in einem Interview zum Thema «Glück» in der «EP/PL». Constant Könz lebt nach wie vor in seinem Zuhause in Zuoz. Freunde und Bekannte nehmen ihn als stets freundlichen, aufmerksamen, interessierten und bescheidenen Menschen wahr. Er ist auch mit 95 Jahren noch als Künstler tätig. Grosse Ölbilder oder Sgrafitto kreiert Constant Könz zwar nicht mehr, aber Zeichnungen mit Holzfarbstiften – kleine, farbenfrohe Kunstwerke.