Jon Duschletta

Quist blog vain sport in collavuraziun traunter la Lia Rumantscha e l'«Engadiner Post/Posta Ladina». El as dess accumpagner cò e da quinderinvi, di per di düraunt tuot il champiunedi, e pussibilter ün sguard alternativ sün e davous las culissas da quist mega-event sportiv.