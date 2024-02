Die finanzielle Beteiligung an den Kosten des neuen Landeplatzes ist für Rega-CEO Ernst Kohler ein Beitrag an die medizinische Versorgung der Engadiner Bevölkerung und der Gäste im Tal. In einer Medienmitteilung der Klinik Gut wird er folgendermassen zitiert: «Ich freue mich sehr, dass die Klinik Gut auf ihrem Neubau in St. Moritz-Bad auch über einen modernen Spitallandeplatz verfügt. Die Klinik Gut ist seit Jahren ein wichtiger Partner und unsere Crews fliegen die Klinik in der touristischen Hauptsaison wöchentlich mehrmals an. Von der erhöhten Flugsicherheit um den Landeplatz werden Patienten und Crews gleichermassen profitieren.»





Auch Dr. med. Julia Rouhi, die Standortleiterin der Klinik Gut freut sich über die Unterstützung: «Mit unserer neuen Klinik im St. Moritzer Kurpark haben wir einen Landeplatz bekommen, der auf die nächste Generation von Rettungshelikoptern ausgerichtet ist. Wir freuen uns sehr, dass die Rega diese Investition mit einem finanziellen Beitrag anerkennt.»





Die Sicherheit ihrer Patienten und Crews hat für die Rega oberste Priorität. Aus diesem Grund setzt sie sich seit Jahren für eine Modernisierung der Spitallandeplätze in der Schweiz ein. Im Rahmen der Neubau-Planung der Klinik Gut hat die Rega die Planer beratend bei der Realisierung des modernen Dachlandeplatzes unterstützt, der den Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) entspricht.





Klinik Gut