Das Spital prüft Kooperationen und den Leistungskatalog

Welche Gesundheitsversorgung will man sich im Oberengadin in Zukunft noch leisten? Soll das Spital in Samedan eigenständig bleiben oder sich in den Schoss des Kantonsspitals begeben? Solche und andere Fragen müssen aufgrund des hoch defizitären Betriebes diskutiert werden.