Kantonsbeitrag für Digitalprojekt in der Tourismusbranche

Die Regie­rung gewährt dem Verein Graubünden Ferien an das Pilotprojekt «Ferienprofil Graubünden» einen Kantonsbeitrag von maximal 130 000 Franken. Dies geht aus einer Mitteilung der Standeskanzlei hervor. So spricht die Regierung den Beitrag im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transfor­mation in Graubünden.