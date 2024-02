Der Engadin Frauenlauf findet im Rahmen der Engadin Marathonwoche statt, die jeweils mit dem Engadin Skimarathon endet. Zehn Monate nach der Geburt ihrer Tochter bestreitet Therese Johaug (35) mit dem Frauenlauf zum ersten Mal wieder ein Langlaufrennen, so die Mitteilung des Engadin Skimarathon. Johaug war 2022 vom Wettkampfsport zurückgetreten und im vergangenen Mai Mutter geworden.





Nun wird die vierfache Olympiasiegerin und 14-fache Weltmeisterin das Aushängeschild des 23. Engadin Frauenlaufes über 17 Kilometer von Samedan nach S-chanf.





Vorbereitung auf die Heim-WM

Im Jahr 2025 finden die nordischen Ski-Weltmeisterschaften im norwegischen Trondheim statt. Norwegische Medien spekulieren seit Langem darüber, ob Therese Johaug dort mitlaufen will. Das engere Umfeld der Athletin will sich darauf noch nicht festlegen, dementiert solche Absichten aber auch nicht.





Am Engadin Frauenlauf trifft Therese Johaug auf eine alte Bekannte: Die Polin Justyna Kowalczyk (40) war jahrelang eine ihrer grossen Gegnerinnen. Beide Sportlerinnen wurden in Vancouver (2010) und Sotchi (2014) Olympiasiegerinnen. Während Kowalczyk 2020 zurücktrat, dominierte Johaug die Spiele von Peking 2022 und gewann gleich drei Mal Gold. Nach ihren Rücktritten wurden beide Athletinnen Mutter. Um den Sieg beim Frauenlauf 2024 läuft auch die Bündnerin Seraina Boner (41). Sie hat in ihrer langen Karriere vier Mal den Birkebeiner, zwei Mal die Marcialonga und einmal die Engadin La Diagonela gewonnen und will nun ein erstes Mal den Frauenlauf gewinnen. In der Spitze mitreden dürfte noch eine weitere Mutter: Die Schweizer Biathletin Selina Gasparin (39), die 2022 zurücktrat, ist Mutter von zwei Töchtern und heute als Biathlon-Trainerin tätig.





Grösstes Langlauffestival der Alpen

Zum Engadin Frauenlauf 2024 werden wieder mehr als 1000 Teilnehmerinnen erwartet. Sie können sich auf sehr gute Bedingungen einstellen; die Loipe von Samedan nach S-chanf befindet sich bereits seit dem Winteranfang in einem sehr guten Zustand. In den kommenden Tagen wird weiterer Neuschnee erwartet. Die Anmeldung für den Engadin Frauenlauf schliesst am Samstag, 2. März um 18.00 Uhr.



Medienmitteilung Engadin Skimarathon