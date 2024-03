Salvetti ist Vize-Schweizermeister

Am vergangenen Samstag wurde am Hoch-Ybrig die Jugend-Schweizermeisterschaft in der Disziplin Super-G ausgetragen. Bei den Knaben überzeugte Igor Salvetti und fuhr auf den starken 2. Rang. Sein Rückstand auf den Sieger betrug dabei 1,09 Sekunden.