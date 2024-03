Der Startschuss zum kulinarischen Jahr in der Valposchiavo ist am vergangenen Dienstag in Viano bei Brusio mit einem typischen Puschlaver Brunch gefallen. Valposchiavo Turismo, Graubünden Viva und die Fondation pour la promotion du Goût - die Veranstalterin der «Schweizer Genusswoche» – haben zur Medienorien­tie­rung eingeladen. Die Valposchiavo wurde von der Stiftung als «Schweizer Genussregion 2024» erkoren und steht so im Fokus der «Schweizer Genusswoche», dem grössten gastronomischen Event der Schweiz. Dieses Jahr findet sie vom 12. bis 22. September als Erntedankfest statt, an dem auch die Übergabezeremonie an die zukünftige Genussstadt zelebriert wird. Eigentlich wird nämlich jedes Jahr eine Stadt als Genussstadt ausge­zeichnet. In erster Linie geht es darum, die Menschen für lokale Produkte, saisonale Küche und gesundes Essen zu sensibilisieren. «Dieses Jahr feiern wir eine ganze Genussregion und zwar das ganze Jahr», freut sich Kaspar Howald, Direktor Valposchiavo Turismo. Anders als in den Städten habe die Auszeichnung hier auch eine starke touristische Komponente. «Natürlich wollen wir diese Plattform nutzen, um unser 100% Valposchiavo auf nationaler Ebene noch sichtbarer zu machen», sagt er. Die Fondation pour la promotion du Goût ist vor allem in der Westschweiz und in der italienischen Schweiz bekannt

In der Valposchiavo wird nicht nur im September gefeiert: Das ganze Jahr über ist ein reichhaltiges Programm mit gastronomischen Veranstaltungen, Erlebnissen und Führungen geplant.





Ein sehr reichhaltiges Angebot

Die Valposchiavo setzt auf lokale Produkte mit den Marken «100% Valposchiavo» und «Fait sü in Valposchiavo». Das Tal ist auch Partner im Netzwerk der «Kulinarischen Genussorte». Bei der touristischen Vermarktung setzt die Region seit Jahren auf die lokale Küche: Gute Produkte dort zu essen, wo sie herkommen, lautet die Devise. «Es gibt wohl nur wenige Regionen, die auf so engem Raum über ein so reichhaltiges Angebot an lokalen Produkten verfügen», schreibt die Stiftung.





Erstes Highlight: Kräuterfestival

Das Projekt «100% Valposchiavo» funktioniert nur in enger Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und Gastronomie. Das gemeinsame Ziel ist, geschlossene Wertschöpfungsketten von der Produktion über die Verarbeitung bis hin zum Konsumenten zu schaffen oder zu stärken. Diese innovative Art, das Ernäh­rungssystem zu organisieren, hat die Fondation pour la Promotion du Goût auch überzeugt, die Valposchiavo als Schweizer Genussregion 2024 vorzu­schlagen.





Auf der Internetseite gusto.valposchiavo.ch geht es zu den Aktivitäten der Genussregion. Ein erstes Highlight wird das Kräuterfestival am 25. und 26. Mai sein.