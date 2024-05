Der Award zeichnet die schönsten und besten Locations in elf verschiedenen Kategorien aus. Vom 1. bis 31. März konnten Veranstalterin­nen und Veranstalter sowie Gäste ihre Locations für den Award nominieren. Aus dem Engadin sind folgende Gastrobetriebe, Unternehmen und Lieblingslokale nominiert: Hato St. Moritz, Club Stüva Scuol, Hotel Saratz Pontresina, Alp-Schaukäserei Pontresina, Dorta Zuoz, Grace La Margna St. Moritz, Carlton St. Moritz, Alpina Hütte St. Moritz, Kempinski St. Moritz, San Jon Scuol, Kulm Hotel St. Moritz, Nira Alpina Silvaplana, Hotel Laudinella St. Moritz, Kuhstall Sils, Hotel Saratz & Kongress Pontresina, White Marmot St. Moritz, Scuol Palace Scuol, Hotel Kronenhof Pontresina, Hotel Waldhaus Sils, Clavadatsch Hütte St. Moritz, und das Meisser Resort in Guarda.





Weiter geht es nun mit der Bewer­tungsphase, welche vom 1. bis 31. Mai stattfindet. Während dieser Zeit sammeln die Locations möglichst viele positive Bewertungen, um ihre Chancen auf eine Auszeichnung zu erhöhen. Zusätzlich wird auch die Beurteilung einer unabhängigen Fachjury in die Gesamtbewertung einfliessen. Die diesjährige Award-Auszeichnung, die seit 2016 in verschiedenen Kategorien vergeben wird und ein wichtiges Gütesiegel darstellt, erfolgt am Dienstag, 18. Juni.Medienmitteilung Swiss Location Award