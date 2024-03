EM-Bronze für Claudio Mathieu

Das Schweizer Team mit Claudio Mathieu aus Ramosch (ES Sur En) gewinnt Bronze an der Eisstock-Europameisterschaft in Waldkraiburg (D) im Mannschafts-Zielwettbewerb. Der Unterengadiner hält in seinem letzten Durchgang die Italiener auf Distanz und gewinnt die Medaille mit sieben Punkten Vorsprung.